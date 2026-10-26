Prediksi Skor Al Ain vs Tractor di Liga Champions Asia Elite: Tuan Rumah Diunggulkan

PONTIANAK POST - Al Ain berpeluang meraih kemenangan saat menjamu Tractor FC pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Hazza Bin Zayed Stadium, Senin, 26 Oktober 2026, pukul 23.00 WIB.

Pertandingan pekan ketiga fase liga ini menjadi kesempatan bagi Al Ain untuk mempertahankan momentum di kompetisi Asia, sementara Tractor membutuhkan hasil positif setelah mengawali perjalanan mereka dengan kurang meyakinkan.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dalam pratinjau resminya menyebut Al Ain tampil produktif dengan mencetak empat gol dalam masing-masing dua pertandingan sebelumnya, sedangkan Tractor baru mengumpulkan satu poin dalam dua laga awal fase liga.

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Pelatih Al Ain, Vladimir Ivić, menegaskan timnya menghormati kekuatan Tractor, tetapi tetap membidik kemenangan di kandang sendiri.

Dalam pernyataan yang dimuat situs resmi Al Ain, Ivić mengatakan, “Kami menghormati Tractor dan mengetahui bahwa mereka merupakan tim terbaik di negaranya.”

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Ia juga menyatakan persiapan timnya telah selesai dan para pemain memiliki motivasi besar untuk kembali meraih kemenangan.

Ivić mengakui pertandingan tidak akan berjalan mudah, sehingga Al Ain harus mengerahkan kemampuan terbaik untuk mengamankan tiga poin.

Namun, klub dari Uni Emirat Arab (UEA) ini menghadapi persoalan absensi penyerang Soufiane Rahimi yang disebut tidak tersedia untuk pertandingan tersebut.

Tractor Harus Memperbaiki Produktivitas

Klub asal Iran ini datang dengan tantangan untuk memperbaiki performa di kompetisi Asia setelah kalah 0-1 dari Shabab Al Ahli pada pertandingan pembuka.

Situasi tersebut membuat efektivitas serangan menjadi salah satu faktor penting bagi tim tamu jika ingin membawa pulang poin dari markas Al Ain.