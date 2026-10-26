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Sepak Bola

Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Jepang Jadi Lawan Pertama

E
Efprizan
Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand pada Piala Asia 2027 setelah kedua negara bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026. (IG@timnasindonesia)
Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand pada Piala Asia 2027 setelah kedua negara bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026. (IG@timnasindonesia)

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PONTIANAK POST - Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand pada fase grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi, dengan pertandingan pertama melawan Jepang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 11 Januari 2027, pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Mengutip Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Indonesia tergabung di Grup F bersama tiga tim tersebut dalam turnamen yang berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Pertandingan melawan Jepang menjadi ujian pertama bagi skuad Garuda sebelum menghadapi Qatar pada laga kedua dan Thailand pada pertandingan penutup fase grup.

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Jadwal Indonesia di Grup F

Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada Senin, 11 Januari 2027, pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Pada pertandingan kedua, Indonesia akan berhadapan dengan Qatar pada Sabtu, 16 Januari 2027, pukul 23.30 WIB di Stadion Aramco, Al Khobar.

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Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Thailand pada Rabu, 20 Januari 2027, pukul 17.30 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Ketiga pertandingan tersebut menjadi penentu perjalanan Indonesia untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak gugur Piala Asia 2027.

Piala Asia 2027 Digelar di Tiga Kota

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 dengan melibatkan 24 tim peserta.

Arab Saudi menyiapkan delapan stadion di tiga kota, yakni Riyadh dengan lima stadion, Jeddah dengan dua stadion, serta Al Khobar dengan satu stadion untuk menggelar total 51 pertandingan.

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Laga pembuka mempertemukan tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina pada Kamis, 7 Januari 2027, di Stadion King Fahd Sports City.

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Editor : Efprizan
Sumber : Antara
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