Prediksi Skor dan Lineup Fleetwood Town vs Arsenal di Carabao Cup: The Gunners Bidik Perempat Final

PONTIANAK POST - Arsenal diprediksi mampu mengalahkan Fleetwood Town pada babak keempat Carabao Cup 2026/2027 di Highbury Stadium, Fleetwood, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 03.00 WIB, dengan rotasi pemain dan peluang tampilnya talenta muda Max Dowman menjadi sorotan utama.

Arsenal datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Everton di Premier League, sedangkan Fleetwood Town harus menerima kekalahan 1-2 dari Exeter City di League Two pada pertandingan terakhir mereka.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk melangkah ke perempat final, sementara Fleetwood berupaya melanjutkan perjalanan mengejutkan setelah menyingkirkan Sheffield United dengan kemenangan 1-0.

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Arsenal diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain untuk menghadapi klub kasta keempat Liga Inggris tersebut.

Max Dowman berpeluang kembali tampil setelah mencetak dua gol ketika Arsenal mengalahkan Ipswich Town 4-2 pada babak sebelumnya.

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Pelatih Arsenal Mikel Arteta belum memastikan kesempatan bermain bagi pemain muda tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan Dowman menjadi starter.

“Lihat saja nanti,” ujar Arteta, sebagaimana diberitakan The Standard dalam laporan persiapan pertandingan.

Arsenal juga menghadapi persoalan kebugaran sejumlah pemain, termasuk Bukayo Saka dan William Saliba yang dilaporkan absen, sedangkan Riccardo Calafiori dan Christos Tzolis masuk dalam daftar pemain yang kondisinya diragukan menurut Sports Mole.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi pemain pelapis dan pemain muda untuk memperoleh menit bermain, meskipun Arsenal tetap memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan lawannya.

Fleetwood Town Tak Ingin Terintimidasi

Fleetwood Town memiliki motivasi besar untuk menciptakan kejutan di hadapan pendukung sendiri setelah berhasil mencapai babak keempat Carabao Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.