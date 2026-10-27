Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Serie A: Idzes Absen, I Biancocelesti Bidik 5 Kemenangan Beruntun

PONTIANAK POST - Lazio menghadapi Sassuolo pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di MAPEI Stadium, Reggio Emilia, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 00.30 WIB, dengan peluang memperpanjang tren kemenangan, sementara bek Timnas Indonesia Jay Idzes dipastikan belum bisa memperkuat tuan rumah karena cedera.

I Biancocelesti datang dengan delapan pertandingan tanpa kekalahan di Serie A, sedangkan Sassuolo sedang kesulitan setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, untuk menjaga konsistensi timnya di papan atas, sekaligus kesempatan bagi Alberto Aquilani untuk membangkitkan Sassuolo di hadapan pendukung sendiri.

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Lazio mengoleksi 22 poin dari delapan pertandingan setelah mencatat tujuh kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 2-1 atas Parma yang mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara.

Lazio memiliki pertahanan terbaik di Serie A dengan hanya lima gol kebobolan dalam delapan pertandingan, sedangkan Sassuolo sudah kemasukan 16 gol pada periode yang sama.

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Jay Idzes Belum Bisa Memperkuat Sassuolo

Kabar kurang baik bagi pendukung Timnas Indonesia datang dari kondisi Jay Idzes yang masih mengalami cedera paha dan masuk daftar pemain absen dalam laporan Sports Mole menjelang pertandingan.

Selain Idzes, Sassuolo juga kehilangan Ismaël Koné, Daniel Boloca, dan Fedde Leysen, sehingga Aquilani harus mengatur ulang komposisi tim untuk menghadapi lini serang Lazio.

Domenico Berardi diperkirakan menjadi tumpuan utama serangan Sassuolo, sedangkan Sebastiano Esposito dan Armand Laurienté berpeluang mengisi lini depan dalam formasi 4-3-3.

Namun, Sassuolo tetap berpotensi menyulitkan lawan karena belum terkalahkan di kandang pada awal musim ini, meskipun performa mereka secara keseluruhan sedang menurun.

Prediksi Starting Lineup Sassuolo vs Lazio

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.