Prediksi Skor Torino vs Como di Serie A: I Lariani Diunggulkan, Sang Banteng Sedang Mengamuk

PONTIANAK POST - Torino menghadapi Como pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadio Olimpico Grande Torino, Rabu (28/10/2026) pukul 02.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa modal tiga kemenangan beruntun di liga.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Il Toro (Sang Banteng) asuhan Ignazio Abate yang mulai menemukan konsistensi, sekaligus kesempatan bagi Como besutan Cesc Fabregas untuk mempertahankan posisi di papan atas.

Torino Bangkit, Como Punya Keunggulan Rekor Pertemuan

Advertisement Torino memasuki pertandingan setelah mengalahkan Udinese, Parma, dan Monza secara beruntun di Serie A.

Kemenangan 3-2 atas Monza pada laga terakhir memperlihatkan perkembangan lini serang Torino, tetapi dua gol yang bersarang ke gawang mereka menunjukkan pekerjaan rumah di sektor pertahanan.

Torino harus mengantisipasi absennya gelandang Rolando Mandragora akibat masalah otot, sehingga Daniel Bragança berpeluang mengisi lini tengah.

Di sisi lain, I Lariani (julukan Como) mengantongi 17 poin dari delapan pertandingan dan menempati posisi kelima klasemen sementara, sedangkan Torino mengumpulkan 13 poin.

Como juga memiliki modal psikologis kuat setelah memenangi tiga pertemuan terakhir melawan Torino, termasuk kemenangan 5-1 di Turin dan 6-0 pada pertemuan berikutnya di Como, sebagaimana dicatat Forebet.

Cesc Fabregas Minta Como Tetap Fokus

Pelatih Como Cesc Fabregas menegaskan timnya tidak boleh kehilangan konsentrasi saat menghadapi Torino yang sedang menanjak.

“Pertandingan melawan Torino besok sangat penting bagi kami, karena ini merupakan pertandingan keempat dalam 10 hari,” kata Fabregas, dilansir dari kanal resmi klub.

Ia juga mengingatkan bahwa Torino sedang berada dalam tren positif dan akan mendapatkan dukungan penuh dari suporter sendiri.