Prediksi Skor Roma vs Cagliari di Serie A: Dybala Berpeluang Kembali, Rossoblu Tertekan

PONTIANAK POST - AS Roma menjamu Cagliari pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (28/10/2026) pukul 02.45 WIB (live ANTV), dengan tuan rumah berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan di liga dan mengejar persaingan papan atas.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Rossoblù yang baru menelan dua kekalahan beruntun, sedangkan Roma membawa modal hasil imbang 3-3 melawan Napoli.

Roma Ingin Bangkit Setelah Ditahan Napoli

Advertisement Roma asuhan Gian Piero Gasperini masih menjaga konsistensi di Serie A, tetapi hasil imbang melawan Napoli membuat mereka kehilangan kesempatan meraih tiga poin dalam persaingan papan atas.

Roma belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di Serie A, sementara produktivitas Donyell Malen menjadi salah satu modal utama menghadapi Cagliari.

Roma mencetak tiga gol ketika bermain imbang 3-3 melawan Napoli, dengan Leonardo Balerdi mencetak dua gol dan Matías Soulé turut menyumbang gol.

Namun, Roma masih menghadapi persoalan kebugaran pemain karena Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini, dan Manu Koné belum siap bermain, sedangkan Paulo Dybala berpeluang kembali masuk skuad setelah menjalani tes kebugaran.

Menurut pernyataan resmi Gasperini yang dipublikasikan AS Roma pada 26 Oktober, ia mengatakan, “Satu-satunya pemain yang mungkin kembali adalah Dybala; kami akan mengujinya sore ini dan melihat apakah dia bisa setidaknya berada di bangku cadangan.”

Gasperini juga membuka kemungkinan rotasi pemain karena jadwal pertandingan yang padat, tetapi menegaskan timnya memiliki kedalaman skuad untuk melakukan perubahan.

Cagliari Berusaha Mengakhiri Tren Negatif

Cagliari datang ke Roma setelah kalah 4-0 dari Monza dan 2-0 dari Bologna, dua hasil yang menghentikan awal musim positif mereka.

Pelatih Fabio Pisacane menilai timnya harus memperbaiki konsentrasi dan respons ketika tertinggal agar tidak kembali kehilangan kendali permainan.