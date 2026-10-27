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Sepak Bola

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC di BRI Super League: Kedua Tim Sama-Sama Memburu Penebusan

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Khoiril Arif Ya'qob
Borneo FC vs Yangon United berakhir 2-0 di AFC Challenge League 2026/2027. Kemenangan di Stadion Segiri jadi modal penting Pesut Etam untuk melangkah ke fase berikutnya. (BORNEO FC)
Borneo FC vs Yangon United berakhir 2-0 di AFC Challenge League 2026/2027. Kemenangan di Stadion Segiri jadi modal penting Pesut Etam untuk melangkah ke fase berikutnya. (BORNEO FC)

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PONTIANAK POST – PSS Sleman akan menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama ingin kembali meraih kemenangan.

Mengacu pada laporan resmi I.League, PSS dan Borneo FC sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan terakhir liga.

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Situasi tersebut membuat duel ini penting bagi kedua kesebelasan untuk membangun kembali momentum.

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PSS Sleman Andalkan Dukungan Suporter

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PSS Sleman memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter di Stadion Maguwoharjo diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Super Elja untuk mengamankan tiga poin.

Dalam laporan resmi I.League (26/10), pelatih Pieter Huistra menyebut persiapan timnya berjalan baik.

PSS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan dengan menang 3-0 atas PSM Makassar dan bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya, sebelum kalah 1-2 dari Persik Kediri.

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Pemain PSS, Dominikus Dion, juga menegaskan kesiapan timnya untuk tampil maksimal.

Melalui situs resmi klub, ia menyebut kekompakan dan kerja sama antarpemain menjadi faktor penting untuk menghadapi Borneo FC.

Meski demikian, PSS perlu memperbaiki konsistensi pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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