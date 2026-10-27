Prediksi Skor Rot-Weiss Essen vs RB Leipzig di DFB Pokal: Bayangan Rekor Tandang Buruk Banteng Merah

PONTIANAK POST - Rot-Weiss Essen akan mengandalkan kekuatan kandang dan dukungan suporter untuk menghadapi RB Leipzig pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Stadion an der Hafenstraße, Essen, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 00.00 WIB.

Pertandingan yang berlangsung Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 18.00 waktu Jerman itu mempertemukan klub divisi tiga yang sedang bersaing di papan atas dengan Leipzig dari Bundesliga.

Die Roten Bullen (Banteng Merah), julukan Leipzig, tetap lebih diunggulkan, tetapi performa tandang mereka yang buruk membuka peluang bagi Essen untuk memberikan perlawanan.

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Rot-Weiss Essen datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Jahn Regensburg pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Leipzig menang 4-0 atas SV Elversberg.

Essen hanya sekali kalah dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan belum terkalahkan di kandang sepanjang musim ini.

Sebaliknya, Leipzig mengalami kesulitan dalam laga tandang setelah kemenangan 6-0 atas Eintracht Trier pada putaran pertama DFB Pokal.

Leipzig menelan lima kekalahan tandang beruntun setelah kemenangan tersebut, sehingga pertandingan di Essen menjadi ujian penting bagi tim asuhan Martín Demichelis.

Kemenangan atas Elversberg memang meningkatkan kepercayaan diri Leipzig, tetapi konsistensi saat bermain di luar kandang masih menjadi persoalan yang perlu diatasi.

Cedera penyerang menjadi masalah Essen

Essen berpotensi kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk Semir Telalovic yang mengalami cedera bahu, Jaka Cuber Potocnik karena masalah ligamen, Marvin Obuz akibat cedera pergelangan kaki, dan Aiman Dardari karena masalah otot.

Marek Janssen diperkirakan menjadi pilihan utama di lini depan, didukung Noah Pesch, Dickson Abiama, dan Lucas Brumme.