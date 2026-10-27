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Sepak Bola

Prediksi Skor Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt di DFB Pokal: Duel Ketat Sesama Klub Bundesliga

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Efprizan
teks foto fokus ke GotzeMario Götze menjadi salah satu andalan Eintracht Frankfurt saat bersiap menghadapi Hamburger SV pada putaran kedua DFB Pokal di Volksparkstadion. (IG@mariogotze)
Mario Götze menjadi salah satu andalan Eintracht Frankfurt saat bersiap menghadapi Hamburger SV pada putaran kedua DFB Pokal di Volksparkstadion. (IG@mariogotze)

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PONTIANAK POST - Hamburger SV menghadapi Eintracht Frankfurt pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Volksparkstadion, Hamburg, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 00.00 WIB, dengan masalah cedera pemain menjadi tantangan utama tuan rumah.P

elatih Hamburger SV Merlin Polzin harus kehilangan sejumlah pemain, termasuk Fábio Vieira dan Bilal Nadir yang mengalami cedera paha, menjelang duel sesama klub Bundesliga tersebut.

Situasi itu membuat HSV perlu mengandalkan kedalaman skuad untuk menjaga peluang lolos, sedangkan Frankfurt datang dengan rencana rotasi pemain di tengah jadwal padat.

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Krisis pemain dan modal kandang HSV

HSV baru saja kalah 0-1 dari SC Paderborn setelah sebelumnya mencatat tiga kemenangan beruntun.

Kekalahan tersebut menghentikan momentum positif tim asuhan Polzin, tetapi HSV masih memiliki modal bermain di kandang setelah menang atas VfB Stuttgart dan FC Köln dalam pertandingan sebelumnya di Volksparkstadion.

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HSV melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Verl dengan skor 3-0, sedangkan Frankfurt menghancurkan SC St. Tönis dengan kemenangan 11-0 pada putaran pertama.

Namun, daftar absensi HSV cukup panjang karena selain Vieira dan Nadir, Jordan Torunarigha, Nicolás Capaldo, Yussuf Poulsen, Nicolai Remberg, dan Mario Vušković juga tidak tersedia menurut laporan Sport1.

Frankfurt pertimbangkan rotasi pemain

Eintracht Frankfurt juga belum menunjukkan konsistensi pada awal musim, dengan kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund pada pertandingan Bundesliga terakhir sebelum duel piala ini.

Rapuhnya pertahanan Frankfurt ketika bermain tandang menjadi sorotan, termasuk kebobolan 11 gol dalam empat laga tandang terakhir.

Pelatih Frankfurt Adi Hütter mengakui rotasi menjadi salah satu opsi untuk menghadapi rangkaian pertandingan yang padat.

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Editor : Efprizan
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