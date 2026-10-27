Prediksi Skor FC Koln vs Union Berlin di DFB Pokal: Menang atau Rene Wagner Mundur

PONTIANAK POST - FC Köln menghadapi Union Berlin pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di RheinEnergieSTADION, Köln, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, di tengah tekanan terhadap pelatih René Wagner setelah timnya gagal mencetak gol saat melawan Schalke 04.

Menurut laporan WDR pada 26 Oktober, hasil imbang 0-0 melawan Schalke membuat sebagian suporter melontarkan seruan agar Wagner mundur, sehingga laga piala ini menjadi kesempatan bagi Köln untuk merespons kritik sekaligus memburu tiket ke babak 16 besar.

Union Berlin datang dengan modal tiga pertandingan tanpa kekalahan dan ingin memanfaatkan persoalan penyelesaian akhir tuan rumah.

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Köln hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhirnya, dengan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, Köln belum terkalahkan di kandang pada musim ini, dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang di RheinEnergieSTADION.

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Köln melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Würzburger Kickers 2-1 melalui dua gol Isak Johannesson pada babak kedua.

WDR melaporkan Wagner mengakui bahwa kritik suporter setelah pertandingan melawan Schalke terasa menyakitkan, tetapi ia ingin timnya segera memperbaiki permainan menyerang.

“Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa bermain lebih baik dan membuat para penggemar bahagia,” kata Wagner dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan media Jerman tersebut.

Union Berlin lebih stabil menjelang duel

Union Berlin, yang dijuluki Die Eisernen atau Si Manusia Besi, tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir sebelum bertandang ke Köln, dengan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Tim asuhan Mauro Lustrinelli bermain imbang 1-1 melawan Augsburg setelah sebelumnya menahan Borussia Dortmund tanpa gol.