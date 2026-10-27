Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Karlsruher SC di DFB Pokal: Kevin Diks Terancam Absen

PONTIANAK POST - Borussia Mönchengladbach menghadapi Karlsruher SC pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Borussia-Park, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan masalah absensi pemain belakang, termasuk Kevin Diks, menjadi perhatian utama menjelang pertandingan.

Menurut laporan media Jerman WELT dan GladbachLive pada 26 Oktober, Diks kemungkinan kembali absen karena urusan pribadi, sedangkan Ko Itakura dan Jan Leszczyński juga tidak tersedia akibat masalah kebugaran.

Kondisi tersebut membuat pelatih Alexander Blessin harus kembali meracik lini pertahanan, meskipun Gladbach baru saja memutus rentetan enam kekalahan Bundesliga setelah menang 3-2 atas VfB Stuttgart.

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Kemenangan atas Stuttgart menjadi momentum penting bagi Gladbach yang masih berada di posisi ke-18 Bundesliga dengan tiga poin.

Gladbach mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam tiga pertandingan pertama bersama Blessin, yang menggantikan Eugen Polanski sebagai pelatih.

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Namun, Die Fohlen, julukan Borussia Mönchengladbach, masih menghadapi persoalan konsistensi saat bermain di kandang karena kalah dalam tiga pertandingan kandang sebelumnya musim ini.

Menurut laporan Sport1, Blessin juga mengonfirmasi akan melakukan rotasi pemain untuk pertandingan piala, termasuk kemungkinan perubahan penjaga gawang. “Kami akan melakukan rotasi,” kata Blessin.

Ia juga menilai Wael Mohya, pemain muda berusia 17 tahun yang mencetak gol dan memberikan assist ketika melawan Stuttgart, harus tetap menjaga kerendahan hati meskipun tampil menonjol.

Kevin Diks berpeluang absen lagi

Kevin Diks, bek Timnas Indonesia yang memperkuat Gladbach, belum dipastikan tampil melawan Karlsruher SC.

Menurut laporan GladbachLive, Diks kemungkinan kembali absen karena urusan pribadi, bukan cedera.