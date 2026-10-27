Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Werder Bremen di DFB Pokal: Niclas Fullkrug Ancam Mantan Klub

PONTIANAK POST - Borussia Dortmund menghadapi Werder Bremen pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Signal Iduna Park, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan Niclas Füllkrug berpeluang menjadi ancaman bagi mantan klubnya.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim Bundesliga yang sedang bersaing di papan atas, tetapi Dortmund memiliki keuntungan bermain di kandang setelah meraih kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt pada laga liga sebelumnya.

Dortmund diunggulkan, Bremen datang dengan kepercayaan diri

Advertisement Dortmund, yang dijuluki Die Schwarzgelben atau Hitam-Kuning, belum menjuarai DFB Pokal sejak musim 2020/2021 dan berambisi melangkah ke babak 16 besar.

Dortmund memenangi empat dari lima pertandingan kandang terakhirnya dan mencetak 11 gol dalam periode tersebut.

Werder Bremen juga membawa modal positif setelah menang 3-2 atas Mainz 05 pada pertandingan Bundesliga sebelumnya.

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Bremen tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Meski demikian, Bremen belum menang dalam delapan pertemuan terakhir melawan Dortmund, sedangkan tiga pertemuan terakhir kedua klub di DFB Pokal justru dimenangi Bremen.

Füllkrug menjadi ancaman bagi mantan klub

Niclas Füllkrug menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan karena penyerang Bremen tersebut pernah memperkuat Dortmund.

Füllkrug diperkirakan akan menjadi ujung tombak Bremen, didukung Marco Grüll dan Mitchell Weiser.

Dortmund perlu mewaspadai ketajaman Füllkrug, terutama karena Bremen mencetak gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya menurut statistik Football Whispers.