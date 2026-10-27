Prediksi Skor dan Lineup PSS Sleman vs Borneo FC di BRI Super League: Huistra Waspadai Pesut Etam

PONTIANAK POST - PSS Sleman menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 15.30 WIB (live Indosiar), dengan kedua tim sama-sama berusaha bangkit setelah menelan kekalahan.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi PSS yang membutuhkan tambahan poin sekaligus kesempatan bagi Borneo FC untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Jadwal Padat Jadi Tantangan PSS

Advertisement PSS datang dengan modal kekalahan 1-2 dari Persik Kediri pada 22 Oktober 2026, sedangkan Borneo FC juga mengalami kekalahan 1-2 dari Java United FC pada pertandingan sebelumnya di kompetisi domestik, sebagaimana dilaporkan I.League.

Pelatih PSS, Pieter Huistra, mengakui timnya menghadapi periode pertandingan yang padat dan membuka kemungkinan melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad.

“Persiapan kami berjalan dengan baik,” kata Huistra, dikutip dari pemberitaan resmi I.League pada 26 Oktober 2026.

Advertisement Huistra juga menilai dukungan suporter di kandang bisa menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk meraih kemenangan.

Saat ini, PSS Sleman masih berada di papan bawah klasemen sementara. Dari enam pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mengumpulkan empat poin hasil satu kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan.

Huistra juga menilai dukungan suporter di kandang bisa menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk meraih kemenangan.

Borneo FC Waspadai Tuan Rumah

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menilai PSS memiliki kualitas yang patut diwaspadai meski bermain di tengah tekanan untuk memperbaiki posisi klasemen.

“Kami bermain tandang, jauh dari kandang kami,” ujar Mauro dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Mauro menegaskan laga tersebut menjadi tantangan bagi timnya, tetapi Pesut Etam, julukan Borneo FC, tetap percaya diri menghadapi pertandingan tandang.