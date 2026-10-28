Prediksi Skor dan Lineup Manchester City vs Brighton di Carabao Cup: Maresca Rotasi Pemain

PONTIANAK POST - Manchester City menghadapi Brighton pada babak keempat Carabao Cup di Stadion Etihad, Manchester, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.30 WIB, dengan rotasi pemain dan upaya bangkit setelah kekalahan di Liga Inggris menjadi sorotan menjelang pertandingan.

Manchester City datang setelah kalah 1-2 dari Aston Villa, sedangkan Brighton menelan kekalahan 0-2 saat menghadapi Liverpool.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya sekaligus memperbaiki momentum sebelum kembali menjalani pertandingan Liga Inggris.

Advertisement Rotasi Pemain Manchester City Jadi Sorotan

Pelatih Manchester City Enzo Maresca diperkirakan melakukan perubahan susunan pemain untuk menjaga kebugaran skuad di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan situs resmi Manchester City pada 27 Oktober, Maresca mengonfirmasi Gerónimo Rulli akan menjadi starter.

Advertisement Baca Juga: Manchester United Terpuruk, Gary Neville dan Jamie Carragher Desak Carrick Segera Dipecat

“Dia bagus. Sebelum saya datang, saya sudah berbicara dengannya dan dia memahami perannya,” kata Maresca mengenai Rulli.

Maresca juga menjelaskan sejumlah pemain mendapatkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.

“Jadwal kedua pertandingan sangat berdekatan sehingga kami perlu melakukan beberapa perubahan,” ujar Maresca.

Kebijakan rotasi tersebut membuat komposisi lini tengah dan lini depan City menarik diperhatikan, terutama jika sejumlah pemain utama tidak diturunkan sejak menit pertama.

Brighton Berusaha Mengulang Kejutan

Brighton datang dengan pengalaman positif di babak sebelumnya setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 3-2.