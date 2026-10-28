Prediksi Skor dan Lineup Bournemouth vs Aston Villa di Carabao Cup: Sama-Sama Sedang Percaya Diri

PONTIANAK POST - Bournemouth menjamu Aston Villa pada babak keempat Carabao Cup di Vitality Stadium, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan kedua tim datang membawa tren positif dan diperkirakan melakukan rotasi pemain.

Bournemouth membukukan empat kemenangan beruntun, sedangkan Aston Villa mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua pelatih untuk menjaga momentum sekaligus memperjuangkan tiket perempat final di tengah jadwal padat.

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Bournemouth asuhan Marco Rose menunjukkan perkembangan setelah menang 3-0 atas Manchester United pada pertandingan terakhir mereka.

Sebelumnya, The Cherries juga mengalahkan AC Milan 3-0 dan Sunderland 2-0, sehingga lini serang mereka menjadi salah satu modal penting menghadapi Aston Villa.

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Namun, Rose memastikan timnya akan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain tanpa mengurangi daya saing.

“Kami akan melihat tim yang berbeda pada Rabu saat menghadapi Villa di kandang, tetapi tim yang diturunkan tetap akan kompetitif,” kata Rose dalam konferensi pers prapertandingan, sebagaimana diberitakan Press Association pada 27 Oktober 2026.

Rose juga menegaskan tidak akan mengorbankan pertandingan hanya demi menjaga kebugaran pemain untuk laga berikutnya.

Junior Kroupi, yang baru kembali bermain sebagai pemain pengganti setelah mengalami cedera panjang, diperkirakan belum menjadi starter karena masih membutuhkan tambahan latihan dan peningkatan menit bermain.

Aston Villa Mengincar Tiket Perempat Final

Aston Villa datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Manchester City di Liga Inggris dan produktivitas gol yang meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir.