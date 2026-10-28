Prediksi Skor dan Lineup Sunderland vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Lebih Diunggulkan

PONTIANAK POST - Brentford menghadapi Sunderland pada babak keempat Carabao Cup di Stadium of Light, Sunderland, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan kondisi kebugaran pemain dan kemungkinan rotasi menjadi isu utama menjelang perebutan tiket perempat final.

Sunderland berusaha bangkit setelah mengakhiri empat kekalahan beruntun dengan hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United, sementara Brentford bermain imbang 1-1 melawan Hull City pada pertandingan terakhir Liga Inggris.

Sunderland Dihadapkan pada Jadwal Padat

Advertisement Sunderland memasuki pertandingan ini dengan beban kompetisi domestik dan Eropa yang harus dikelola secara bersamaan.

Tim asuhan Régis Le Bris baru mengumpulkan lima poin dari delapan pertandingan Liga Inggris dan masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen.

Hasil imbang melawan Leeds memberikan sedikit kelegaan karena Sunderland mencatatkan nirbobol pertama mereka di Liga Inggris sejak Agustus.

Namun, jadwal berikutnya menghadirkan tantangan besar sehingga rotasi pemain diperkirakan menjadi pertimbangan penting bagi Le Bris.

“Kami tahu, dengan jadwal padat karena bermain di Eropa dan Carabao Cup, ini merupakan tantangan baru yang harus kami hadapi,” kata Le Bris setelah pertandingan melawan Leeds, sebagaimana dikutip dalam preview resmi Brentford pada 27 Oktober.

Sunderland juga berpotensi kehilangan Daniel Ballard akibat cedera hamstring dan Romaine Mundle karena masalah lutut, sedangkan Thomas Meunier dan Wilson Isidor masih diragukan tampil.

Dalam laporan BBC, Le Bris mengatakan Meunier kemungkinan tersedia sebagai pemain pengganti.

“Thomas kemungkinan tersedia untuk masuk dari bangku cadangan, tetapi kami akan memutuskannya nanti,” ujar Le Bris.