Prediksi Skor dan Lineup Fulham vs Crystal Palace di Carabao Cup: Tekanan untuk Pierre Sage

PONTIANAK POST - Fulham menjamu Crystal Palace pada babak keempat Carabao Cup di Craven Cottage, London, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan momentum tuan rumah berbanding terbalik dengan tekanan yang dihadapi pelatih tim tamu, Pierre Sage.

Fulham asuhan Álvaro Arbeloa datang dengan modal dua kemenangan beruntun di Premier League, sedangkan Crystal Palace masih berusaha membenahi performa setelah kalah 0-2 dari Newcastle United dan sebelumnya dihajar Brighton 0-5.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Fulham membalas kekalahan 2-3 dari Palace di Premier League pada awal September sekaligus memperbesar peluang menembus perempat final.

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Fulham mulai menunjukkan perbaikan setelah melewati awal musim yang sulit, termasuk kemenangan 1-0 atas Hull City dan Coventry City di Premier League.

Oscar Bobb menjadi penentu kemenangan atas Coventry melalui gol pada menit ke-80, sementara keberhasilan mencatat dua kemenangan tanpa kebobolan memberi Arbeloa alasan untuk mempertahankan momentum timnya.

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Sebaliknya, posisi Sage menjadi sorotan setelah Palace menelan kekalahan beruntun dari Brighton dan Newcastle serta kebobolan banyak gol di liga.

Sports Mole melaporkan Sage menilai sorotan terhadap posisinya sebagai hal yang “normal” dan menyatakan keyakinannya bahwa tim masih dapat membalikkan keadaan.

Palace tetap memiliki modal berupa catatan tandang yang kuat saat menghadapi Fulham karena tidak terkalahkan dalam sembilan kunjungan terakhir ke Craven Cottage di semua kompetisi, dengan enam kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Arbeloa menegaskan keseriusannya menghadapi Palace dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan BBC Sport.

“Bagi saya, kompetisi ini sangat penting,” kata Arbeloa, merujuk pada Carabao Cup, karena Fulham memiliki kesempatan untuk melangkah lebih dekat menuju final.