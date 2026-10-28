Prediksi Skor dan Lineup Liverpool vs Chelsea di Carabao Cup: Palmer Absen, The Reds di Atas Angin

PONTIANAK POST - Liverpool menjamu Chelsea pada babak keempat Carabao Cup di Stadion Anfield, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 03.00 WIB, dengan absennya Cole Palmer akibat skorsing menjadi salah satu persoalan utama tim tamu.

Liverpool berpeluang melakukan rotasi setelah meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Chelsea datang setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Premier League.

Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi Xabi Alonso yang kembali ke Anfield sebagai pelatih Chelsea, sementara Andoni Iraola ingin membawa Liverpool melaju ke perempat final.

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Liverpool menyingkirkan Tottenham dengan kemenangan 3-1 pada babak sebelumnya, sedangkan Chelsea lolos setelah mengalahkan Leeds United dengan skor 6-3.

The Reds tetap memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, meski Iraola diprediksi mengistirahatkan sejumlah pemain inti untuk menjaga kebugaran menjelang jadwal padat.

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Chelsea menghadapi masalah lebih besar di lini depan karena Palmer terkena skorsing setelah mendapat kartu merah ketika melawan Tottenham.

Penyerang João Pedro juga dipastikan absen akibat cedera paha, sedangkan Reece James dan Emiliano Martínez masuk daftar pemain yang tidak tersedia menurut laporan tim dan pratinjau pertandingan.

Situasi tersebut membuat Alonso perlu mencari kombinasi serangan alternatif, dengan Estevão Willian diperkirakan mendapat peran penting dan Emmanuel Emegha berpeluang tampil setelah pulih dari cedera.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memastikan akan melakukan perubahan susunan pemain karena padatnya jadwal pertandingan.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip Liverpool FC, Iraola mengatakan, “Bukan karena kami memiliki banyak pilihan, tetapi karena kami perlu melakukan rotasi.”