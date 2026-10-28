Prediksi Skor dan Lineup Persib vs Melbourne Victory di ACL Two: Misi Maung Bandung Tetap di Puncak

PONTIANAK POST - Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026, dengan kick-off pukul 19.15 WIB (live RCTI).

Maung Bandung mengantongi enam poin dari dua pertandingan, sedangkan wakil Australia tersebut berada di posisi kedua dengan empat poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib memperlebar jarak di puncak klasemen sekaligus memperkuat peluang lolos ke fase gugur.

Advertisement Jadwal Padat Jadi Tantangan Persib

Persib datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Garudayaksa FC pada 25 Oktober, tetapi jeda pertandingan yang singkat menjadi tantangan bagi kondisi fisik pemain.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menilai Melbourne Victory sebagai lawan tangguh yang memiliki kemampuan transisi permainan sangat baik.

Advertisement Baca Juga: Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Jepang Jadi Lawan Pertama

“Menurut saya, ini pertandingan paling serius sejauh ini,” ujar Tolic, dilansir dari laman resmi klub, 27 Oktober 2026.

Tolic juga menyoroti kualitas dan kebugaran pemain lawan yang bisa menyulitkan Persib sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Melbourne Victory membawa kepercayaan diri setelah menang 3-0 atas FC Seoul pada pertandingan sebelumnya di ACL Two.

Melbourne Victory Waspadai Kekuatan Persib

Pelatih Melbourne Victory, Giovanni Savarese, mengakui Persib bukan lawan mudah, terutama ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kami sudah melihat bagaimana mereka bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dan kami tahu bahwa laga ini akan menjadi pertandingan yang berat,” kata Savarese, pada konferensi pers prapertandingan.