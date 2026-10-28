Prediksi Skor Gamba Osaka vs Buriram United di Liga Champions Elit AFC: Ujian Berat Wakil Thailand

PONTIANAK POST - Gamba Osaka menjamu Buriram United pada matchday ketiga Liga Champions Elit AFC 2026/2027 di Suita City Football Stadium, Jepang, Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 17.00 WIB.

Gamba Osaka lebih diunggulkan karena mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Buriram United baru mengumpulkan satu poin.

Berdasarkan pratinjau resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada 27 Oktober, wakil Jepang tersebut berpeluang memperpanjang catatan kemenangan sekaligus menjaga posisi di papan atas wilayah Timur.

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Gamba Osaka memiliki keuntungan bermain di kandang dan mengandalkan Takashi Usami serta Issam Jebali untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Namun, tuan rumah tetap harus menjaga keseimbangan karena Buriram United memiliki pemain yang mampu memanfaatkan ruang melalui serangan balik.

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Menurut situs resmi Gamba Osaka, tim tuan rumah menargetkan kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi ini.

Pemain Gamba Osaka, Ryoya Yamashita, juga menyampaikan tekad timnya untuk terus berkembang melalui kemenangan dan berjuang meraih tiga poin.

Buriram United Dituntut Lebih Disiplin

Buriram United menghadapi tekanan untuk memperbaiki hasil setelah hanya meraih satu poin dari dua laga awal kompetisi Asia.

Supachai Chaided dan Kingsley Schindler menjadi pemain yang patut diwaspadai karena berpotensi memberikan ancaman di area pertahanan Gamba Osaka.

Buriram perlu menjaga kerapatan lini belakang dan mengurangi kesalahan ketika menguasai bola agar tidak terus berada di bawah tekanan.