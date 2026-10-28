Prediksi Skor dan Lineup Venezia vs Inter Milan di Serie A: Nerazzurri Menang Telak di Jadwal Padat

PONTIANAK POST - Inter Milan menghadapi Venezia pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Pier Luigi Penzo, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 00.30 WIB, dengan target melanjutkan tren positif di liga sekaligus mempertahankan posisi di papan atas.

Inter datang dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Fiorentina, sedangkan Venezia masih berjuang keluar dari periode sulit setelah kalah 0-1 dari Genoa.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi pelatih Venezia, Davide Nicola, yang berusaha membangun konsistensi timnya, sementara Cristian Chivu ingin menjaga momentum Inter di tengah jadwal pertandingan yang padat.

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Inter memenangkan pertandingan melawan Fiorentina setelah Marcus Thuram menyamakan kedudukan sebelum Piotr Zieliński mencetak gol melalui penalti pada menit-menit akhir.

Diperkirakan, Ange Bonny dan Pio Esposito kembali menjadi pilihan utama di lini depan karena kapten Inter, Lautaro Martínez, masih absen akibat cedera.

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Inter juga menghadapi persoalan ketersediaan pemain, dengan Benjamin Pavard dan Luis Henrique termasuk dalam daftar pemain yang diperkirakan absen.

Di sisi lain, Venezia berpeluang diperkuat kembali kapten Gianluca Busio, sedangkan Marin Sverko, Bartol Franjic, dan Andrea Adorante masih dalam pemulihan cedera.

Davide Nicola Waspadai Kualitas Inter

Pelatih Venezia Davide Nicola menegaskan timnya tetap memiliki ambisi meraih poin meskipun menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih tinggi.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Venezia FC pada 27 Oktober 2026, Nicola mengatakan, “Kami selalu memiliki ambisi untuk bersaing dan meraih poin, meskipun kami tahu hal itu tidak mudah.”

Nicola juga menilai timnya perlu meningkatkan kualitas permainan, bukan sekadar merasa sudah tampil baik, setelah kekalahan dari Genoa.