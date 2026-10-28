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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup AC Milan vs Bologna di Serie A: Krisis Pemain Menguji Amorim

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Penulis: Efprizan
Christian Pulisic menjadi salah satu andalan AC Milan saat menjamu Bologna di San Siro pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027. (IG@cmpulisic)
Christian Pulisic menjadi salah satu andalan AC Milan saat menjamu Bologna di San Siro pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027. (IG@cmpulisic)

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PONTIANAK POST - AC Milan menjamu Bologna pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion San Siro, Milan, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 00.30 WIB (live ANTV), dengan target meraih kemenangan ketiga beruntun di liga sebelum menghadapi Inter Milan dalam Derby della Madonnina.

Milan datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Udinese, sedangkan Bologna juga menang 2-0 ketika bertandang ke markas Cagliari.

Isu utama menjelang pertandingan adalah keterbatasan pemain Milan akibat cedera dan keputusan pelatih Rúben Amorim mengelola tenaga skuad menjelang derby pada akhir pekan.

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Milan Dibayangi Persoalan Cedera

Milan masih kehilangan Samuel Chukwueze, Mattia Gabbia, Alexis Saelemaekers, dan Filippo Terracciano, sedangkan kondisi Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, serta Ruben Loftus-Cheek perlu dipantau.

Meski demikian, kemenangan atas Udinese memberikan modal penting bagi Milan yang belum terkalahkan di Serie A musim ini.

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Christian Pulisic menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencatatkan empat kontribusi gol dalam tujuh penampilan terakhirnya di Serie A.

Di kubu Bologna, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli, dan Emil Holm masuk daftar pemain yang absen menurut laporan tersebut.

Bologna juga membawa kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di bawah pelatih Raffaele Palladino.

Amorim Akui Milan Dihantam Cedera

Pelatih AC Milan Rúben Amorim mengakui timnya menghadapi tantangan berat menjelang menjamu Bologna karena sejumlah pemain mengalami cedera.

Dikutip kantor berita ANSA setelah kemenangan atas Udinese pada 25 Oktober 2026, Amorim mengatakan, “Sekarang, fokus ke Bologna bersama para pemain yang masih bisa bertahan, mengingat cedera yang terus menghantam kami.”

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Editor : Efprizan
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