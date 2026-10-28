Prediksi Skor dan Lineup Monza vs Napoli di Serie A: Allegri Absen di Pinggir Lapangan

PONTIANAK POST - Napoli bertandang ke markas Monza di Stadion U-Power, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan misi memperbaiki posisi di klasemen Serie A setelah ditahan AS Roma 3-3 dan kehilangan pelatih Massimiliano Allegri dari pinggir lapangan akibat hukuman larangan mendampingi tim.

Menurut laporan ANSA, Allegri memilih tidak mengajukan banding atas hukumannya dan meminta Napoli fokus memperbaiki performa serta hasil pertandingan.

Napoli juga menghadapi persoalan kebugaran pemain, sementara Monza ingin memanfaatkan keuntungan kandang dan pendekatan agresif yang disiapkan Ivan Juric.

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Napoli berada di peringkat ke-10 dengan 11 poin setelah delapan pertandingan, sedangkan Monza menempati posisi ke-15 dengan tujuh poin.

Napoli mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions dan hasil imbang 3-3 melawan Roma di Serie A.

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Namun, keunggulan dua gol dan keunggulan skor dalam pertandingan melawan Roma gagal dipertahankan Napoli, sehingga konsistensi permainan menjadi pekerjaan rumah bagi Allegri.

Monza juga datang setelah kalah 2-3 dari Torino, tetapi memiliki modal kemenangan 4-0 atas Cagliari di kandang dalam pertandingan liga sebelumnya.

Juric Ingin Monza Lebih Agresif

Pelatih Monza Ivan Juric menilai Napoli mengalami perubahan pendekatan permainan di bawah Allegri dan kini tampil lebih menyerang.

Dalam pernyataan menjelang pertandingan yang dikutip ANSA pada 27 Oktober 2026, Juric mengatakan, “Menurut saya, Allegri telah banyak mengubah Napoli; sekarang mereka jauh lebih ofensif.”

Juric juga menegaskan timnya perlu meningkatkan agresivitas dalam duel perebutan bola.