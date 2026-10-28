Prediksi Skor dan Lineup Genoa vs Juventus di Serie A: Incar Konsistensi di Tengah Badai Cedera

PONTIANAK POST - Juventus bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB, dengan misi meraih kemenangan beruntun setelah mengalahkan Lecce 2-0, tetapi harus menghadapi tuan rumah yang mulai bangkit di bawah Daniele De Rossi.

Juventus menempati peringkat ketujuh dengan 14 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-16 dengan tujuh poin setelah delapan pertandingan.

Masalah utama Juventus adalah absennya sejumlah pemain penting, sementara Genoa berusaha memanfaatkan dukungan suporter kandang untuk menjauh dari zona degradasi.

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Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Lecce melalui gol Weston McKennie dan Douglas Luiz, hasil yang meredakan tekanan terhadap Luciano Spalletti setelah rangkaian hasil kurang meyakinkan.

Namun, Juventus masih kehilangan sejumlah pemain, termasuk Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceicao, Nico Gonzalez, dan Zeki Celik.

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Keterbatasan pilihan membuat Spalletti kemungkinan mempertahankan skema tiga bek dan duet penyerang Nick Woltemade serta Randal Kolo Muani.

Genoa juga memiliki modal kandang setelah mengalahkan Venezia 1-0 melalui gol Mikael Ellertsson, sekaligus meraih kemenangan kandang kedua mereka di Serie A musim ini.

Menurut catatan yang dimuat situs resmi Juventus pada 27 Oktober 2026, tim Turin itu telah mencatat 71 kemenangan dalam 116 pertemuan Serie A melawan Genoa, sedangkan Genoa meraih 22 kemenangan dan 23 pertandingan berakhir imbang.

Spalletti Sebut Genoa Lawan yang Berat

Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Genoa, terutama karena kekuatan fisik, variasi serangan, dan karakter permainan yang dibangun De Rossi.

Dalam konferensi pers prapertandingan pada 27 Oktober 2026 yang dikutip ANSA, Spalletti mengatakan, “Genoa merupakan lawan yang sangat berat; saya mengenal De Rossi dengan baik, dia dahulu menjadi tangan kanan saya di lapangan.”