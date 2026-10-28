Prediksi Skor dan Lineup Bayer Leverkusen vs Nuremberg di DFB Pokal: Ancaman dari Tim Divisi Dua

PONTIANAK POST - Bayer Leverkusen berusaha bangkit dari kekalahan 0-3 melawan Hoffenheim saat menjamu Nuremberg pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di BayArena, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi tuan rumah yang diunggulkan, sementara Nuremberg berupaya menciptakan kejutan meski kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk pencetak gol andalan Mohamed Ali Zoma.

Leverkusen diperkirakan mampu memanfaatkan keunggulan kualitas skuad serta status tuan rumah untuk melangkah ke babak berikutnya.

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Leverkusen datang dengan modal delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi sebelum akhirnya tumbang 0-3 dari Hoffenheim pada akhir pekan lalu.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Carles Martínez untuk memperbaiki pertahanan dan mengembalikan efektivitas serangan timnya.

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Sebelumnya, Leverkusen memulai perjalanan di DFB Pokal dengan kemenangan 4-0 atas Wehen Wiesbaden pada putaran pertama, sedangkan Nuremberg lolos setelah menyingkirkan Viktoria Köln melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah bermain imbang 1-1.

Nuremberg sendiri menelan kekalahan 0-1 dari Kaiserslautern pada pertandingan terakhirnya, sekaligus mengakhiri rentetan hasil positif yang mengiringi perjalanan mereka pada awal musim.

Meski demikian, klub yang saat ini bersaing di papan atas 2. Bundesliga tersebut tetap berpeluang merepotkan Leverkusen jika mampu memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah.

Pernyataan Pelatih Kedua Tim Jelang Pertandingan

Pelatih Leverkusen, Carles Martínez, menegaskan pentingnya dukungan suporter untuk membantu timnya mencapai target lolos ke babak berikutnya.

“Bersama para penggemar, kami ingin mencapai tujuan kami dan melaju ke babak berikutnya,” kata Martínez dalam konferensi pers prapertandingan, sebagaimana diberitakan situs resmi Bayer Leverkusen pada 27 Oktober 2026.