Prediksi Skor dan Lineup Bayern Munich vs Magdeburg di DFB Pokal: Misi Hindari Kejutan 26 Tahun Lalu

PONTIANAK POST - Bayern Munich menghadapi Magdeburg pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Allianz Arena, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB, dengan perhatian tertuju pada masih absennya Vincent Kompany dan kesiapan Aaron Danks memimpin tim.

Pertandingan ini juga mempertemukan Bayern yang baru menang 3-1 atas Freiburg dengan Magdeburg yang datang setelah membantai Karlsruher SC 6-1 di kompetisi kasta kedua Jerman.

Bayern Dibayangi Kenangan Pahit 26 Tahun Lalu

Advertisement Bayern Munich memiliki alasan khusus untuk mewaspadai Magdeburg karena klub tersebut pernah menyingkirkan Die Roten pada putaran kedua DFB Pokal, 1 November 2000, ketika masih berstatus tim divisi empat.

Dalam pertandingan di Ernst-Grube-Stadion itu, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu sebelum Magdeburg menang 4-2 melalui adu penalti, menciptakan salah satu kejutan besar dalam sejarah kompetisi tersebut.

Menurut catatan resmi Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), Bayern saat itu berstatus juara bertahan Bundesliga dan kemudian menjuarai Liga Champions pada akhir musim 2000/2001, tetapi tetap gagal melewati perlawanan Magdeburg di ajang piala domestik.

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Legenda Bayern, Giovane Elber, mengenang bahwa timnya saat itu terlalu yakin bisa melewati lawan tanpa kesulitan, padahal Magdeburg tampil agresif dan terorganisasi.

“Kami datang ke Magdeburg saat itu dengan berpikir pasti bisa lolos dan menyelesaikan tugas, tetapi kami tidak siap menghadapi permainan Magdeburg yang begitu agresif dan bagus,” ujar Elber dalam wawancara yang dipublikasikan situs resmi Bayern Munich pada 26 Oktober 2026.

Sejarah tersebut menjadi pengingat bagi Bayern agar tidak meremehkan lawan, terlebih Magdeburg datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 6-1 atas Karlsruher SC di kompetisi 2. Bundesliga.

Bagi Magdeburg, pertandingan di Allianz Arena menjadi kesempatan untuk mengulang kejutan bersejarah, sedangkan Bayern bertekad menghindari tersingkirnya mereka untuk kedua kalinya dari lawan yang sama di DFB Pokal.

Kompany Absen, Danks Ambil Alih Kendali Bayern

Vincent Kompany masih menjalani pemulihan setelah mengalami kolaps ketika menyaksikan latihan tim cadangan Bayern pada Jumat lalu, sehingga asisten pelatih Aaron Danks kembali diperkirakan memimpin tim dari pinggir lapangan.