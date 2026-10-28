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Sepak Bola

Arsenal Dipermalukan Fleetwood Town, Rekor Buruk Piala Liga Inggris Terukir

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Penulis: Efprizan
Arsenal Dipermalukan Fleetwood Town setelah kalah 3-5 melalui adu penalti dan tersingkir dari Piala Liga Inggris. (IG@fleetwoodtownfc)
Arsenal Dipermalukan Fleetwood Town setelah kalah 3-5 melalui adu penalti dan tersingkir dari Piala Liga Inggris. (IG@fleetwoodtownfc)

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PONTIANAK POST - Arsenal tersingkir dari Piala Liga Inggris 2026/2027 setelah kalah 3-5 dalam adu penalti melawan Fleetwood Town, klub kasta keempat Liga Inggris, setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Highbury Stadium, Selasa (27/10/2026) malam waktu setempat.

Hasil ini menjadi pukulan bagi Mikel Arteta karena Arsenal gagal memanfaatkan keunggulan kualitas skuad dan harus menerima kenyataan tersingkir dari kompetisi setelah menghadapi lawan yang secara hierarki berada jauh di bawah mereka.

Menurut laporan Sports Mole, Fleetwood juga mencatat sejarah sebagai klub League Two pertama yang menyingkirkan juara bertahan kasta tertinggi Inggris dari kompetisi tersebut.

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Kegagalan ini turut menyoroti keputusan Arteta yang melakukan sembilan perubahan susunan pemain dan memberikan debut kepada kiper Illan Meslier, meski Arsenal sebelumnya menang 2-0 atas Everton di Liga Inggris.

Fleetwood Unggul, Arsenal Gagal Memaksimalkan Peluang

Pertandingan sempat terhenti lebih dari delapan menit setelah sebuah drone terlihat melayang di atas stadion tidak lama setelah sepak mula (kick-off).

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Fleetwood kemudian mengejutkan Arsenal melalui Aaron Loupalo-Bi pada menit ke-21 setelah memanfaatkan kesalahan bek muda Marli Salmon dan menaklukkan Meslier dengan tembakan rendah.

Arsenal meningkatkan tekanan setelah turun minum dengan memasukkan Martin Odegaard dan Ben White, lalu menyamakan kedudukan melalui Viktor Gyokeres pada menit ke-50 setelah menerima umpan silang Ceadach O'Neill.

Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membawa Arsenal melewati hadangan Fleetwood.

Arsenal terus menguasai permainan dan menciptakan peluang, tetapi gagal menambah gol hingga waktu normal berakhir.

Situasi semakin sulit bagi tim tamu ketika pemain berusia 16 tahun, Max Dowman, menerima kartu merah langsung pada menit ke-85 setelah menendang Harrison Neal dalam sebuah insiden di lapangan.

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Editor : Efprizan
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