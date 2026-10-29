Prediksi Skor dan Lineup Everton vs Newcastle United di Carabao Cup: Magpies Bidik Perempat Final

PONTIANAK POST - Everton menghadapi Newcastle United pada babak keempat Carabao Cup dengan kondisi berbeda, saat tuan rumah berusaha bangkit dari dua kekalahan beruntun dan tim tamu memburu tiket perempat final di Hill Dickinson Stadium.

Pertandingan ini berlangsung Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 19.45 waktu Inggris atau Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB.

Pemenang laga ini akan menghadapi Fleetwood Town di perempat final yang secara mengejutkan menyingkirkan Arsenal lewat drama adu penalti.

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Newcastle United datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di Liga Inggris, Minggu, 25 Oktober 2026, setelah sebelumnya mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan.

The Magpies memiliki rekam jejak kuat di Carabao Cup dan berpeluang mencapai perempat final untuk kelima kalinya secara beruntun.

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Sebaliknya, Everton menelan kekalahan 0-2 dari Arsenal dan Chelsea dalam dua pertandingan liga terakhir sehingga produktivitas gol menjadi perhatian menjelang laga kandang ini.

Everton telah melewati Preston North End dengan kemenangan 4-0 dan Wolves dengan skor 1-0 untuk mencapai babak keempat, sedangkan Newcastle menyingkirkan West Bromwich Albion dan Millwall.

Pertandingan ini juga menjadi bagian pertama dari dua pertemuan kedua tim dalam rentang lima hari karena mereka akan kembali bertemu di Liga Inggris pada awal November.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Newcastle United Matthias Jaissle menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh kompetisi ini meski jadwal pertandingan cukup padat.

“Saya memiliki pendekatan yang sama, yaitu memainkan susunan pemain terbaik yang memungkinkan,” kata Jaissle dilansir dari laman resmi klub.