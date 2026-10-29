Prediksi Skor dan Lineup Frosinone vs Lecce di Serie A: Gaspar Absen, Pertahanan I Giallorossi Diuji

PONTIANAK POST - Frosinone menjamu Lecce pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Benito Stirpe, Jumat, 30 Oktober 2026, dengan peluang memperkuat posisi di papan atas setelah mencetak delapan gol dalam dua pertandingan terakhir.

Laga dijadwalkan berlangsung pukul 00.30 WIB, dengan Lecce menghadapi masalah di lini pertahanan setelah Kialonda Gaspar terkena skorsing dan Tiago Gabriel diragukan tampil.

Frosinone Lebih Produktif, Lecce Butuh Poin

Advertisement Frosinone menunjukkan performa menyerang yang menjanjikan sejak kembali ke Serie A dan hanya kalah dari Juventus serta Napoli dalam delapan pertandingan awal.

Tim asuhan Massimiliano Alvini berada di papan atas dengan 14 poin dan baru bermain imbang 4-4 melawan Atalanta setelah mencetak empat gol dalam dua pertandingan liga berturut-turut.

Sementara itu, I Giallorossi mengumpulkan sembilan poin dan berusaha memperbaiki posisi setelah kalah 0-2 dari Juventus pada pertandingan sebelumnya.

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Laporan resmi Lega Serie A menyebut Frosinone telah mencetak 17 gol dalam delapan pertandingan, sedangkan Lecce perlu memperbaiki pertahanan untuk menghindari tekanan lebih besar dalam persaingan papan bawah.

Frosinone juga berpeluang mencatat empat kemenangan kandang beruntun di Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Pernyataan Pemain dan Pelatih Jelang Laga

Kiper Frosinone Lorenzo Palmisani menegaskan timnya ingin menebus kegagalan meraih kemenangan ketika menghadapi Atalanta.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Frosinone pada 28 Oktober, Palmisani mengatakan, “Pertandingan ini akan sulit, tetapi kami berkonsentrasi dan ingin menebus kegagalan meraih kemenangan di Bergamo.”

Ia juga menilai bermain di kandang menjadi keuntungan ketika jadwal pertandingan berlangsung berdekatan, sekaligus menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim.