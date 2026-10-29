Prediksi Skor dan Lineup Fiorentina vs Atalanta BC di Serie A: Misi La Viola Keluar Zona Degradasi

PONTIANAK POST - Fiorentina menjamu Atalanta BC di Stadion Artemio Franchi, Florence, Jumat dini hari WIB, 30 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB saat kedua tim berusaha mengakhiri tren negatif pada pekan kesembilan Serie A.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi La Viola untuk keluar dari zona degradasi, sedangkan Atalanta berupaya memperbaiki pertahanan yang kebobolan empat gol saat bermain imbang 4-4 melawan Frosinone.

Fiorentina dan Atalanta Sama-Sama Tertekan

Advertisement Fiorentina telah menelan enam kekalahan dalam delapan pertandingan liga dan belum menang dalam tujuh laga kandang Serie A sejak akhir musim lalu.

Kekalahan 1-2 dari Inter Milan pada pertandingan sebelumnya memperpanjang catatan buruk Fiorentina, yang sempat unggul sebelum kebobolan dua gol pada menit-menit akhir.

Di kubu tamu, Atalanta juga mengalami kesulitan setelah hanya meraih empat poin dari enam pertandingan liga terakhir dan kebobolan 14 gol dalam periode tersebut.

Hasil imbang 4-4 melawan Frosinone memperlihatkan masalah pertahanan tim asuhan Maurizio Sarri, meskipun penyerang Nikola Krstovic mencetak dua gol dalam pertandingan itu.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Fiorentina Paolo Vanoli menegaskan timnya harus mempertahankan perkembangan permainan sekaligus memperbaiki keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Dikutip dari La Nazione setelah kekalahan dari Inter, Vanoli mengatakan, “Kami pantas mendapatkan lebih dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi kami sudah memahami bahwa kami bisa bermain baik.”

Vanoli juga menyoroti pentingnya hasil positif untuk mengangkat kepercayaan diri pemain, terutama ketika tekanan klasemen mulai memengaruhi ketenangan tim.

Sementara itu, pelatih Atalanta Maurizio Sarri mengakui timnya masih memiliki persoalan yang harus segera dibenahi setelah kebobolan empat gol melawan Frosinone.