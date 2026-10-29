Prediksi Skor Al-Nassr vs Al Kholood di Saudi Pro League: Empat Kekalahan Menghantui Tim Tamu

PONTIANAK POST - Al-Nassr menjamu Al Kholood di Al-Awwal Park, Riyadh, pada pekan ke-12 Saudi Pro League dengan peluang memperpanjang tren kemenangan, sementara tim tamu berusaha menghentikan empat kekalahan liga secara beruntun.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 18.00 GMT atau Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 01.00 WIB.

Al-Nassr Diunggulkan, Al Kholood Terpuruk

Advertisement Al-Nassr mengumpulkan 25 poin dari 10 pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen, tertinggal dua poin dari pemimpin liga, Al Hilal.

Tim berjuluk Knight of Najd itu memenangi empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 3-1 atas Al Faisaly pada 23 Oktober 2026.

Sebaliknya, Al Kholood berada di posisi kesembilan dengan 12 poin setelah melewati empat pertandingan liga tanpa kemenangan, dengan total 13 gol bersarang di gawang mereka selama periode tersebut.

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Kelemahan pertahanan Al Kholood menjadi faktor penting yang dapat dimanfaatkan Al-Nassr, terlebih tim tamu belum meraih kemenangan dalam lima laga tandang liga musim ini.

Catatan pertemuan juga menguntungkan Al-Nassr, yang memenangi tiga dan bermain imbang satu kali dalam empat pertemuan liga sebelumnya melawan Al Kholood.

Kondisi Pemain Jelang Laga

Al-Nassr belum dapat memainkan Sultan Al-Ghannam karena cedera ligamen lutut, sedangkan Mohamed Simakan dan Kingsley Coman masih diragukan tampil.

Al Kholood diperkirakan dapat mengandalk0an sebagian besar pemain regulernya, dengan Julien Domingues berpeluang kembali memimpin lini depan setelah mencetak empat gol di liga musim ini.

Pelatih Al-Nassr Ange Postecoglou dan pelatih Al Kholood Des Buckingham menjadi dua sosok yang menentukan pendekatan permainan masing-masing tim, terutama dalam menghadapi perbedaan tren performa menjelang laga.