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Sepak Bola

Liverpool Hentikan Chelsea di Carabao Cup, Bournemouth Jadi Lawan Berikutnya

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Penulis: Efprizan
Cody Gakpo dan Virgil van Dijk berselebrasi bersama setelah Liverpool mencetak gol dalam pertandingan Carabao Cup melawan Chelsea di Anfield. (IG@liverpoolfc)
Cody Gakpo dan Virgil van Dijk berselebrasi bersama setelah Liverpool mencetak gol dalam pertandingan Carabao Cup melawan Chelsea di Anfield. (IG@liverpoolfc)

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PONTIANAK POST - Liverpool menyingkirkan Chelsea melalui adu penalti 6-5 setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal di Anfield, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB, untuk melaju ke perempat final Carabao Cup dan menghadapi Bournemouth.

Kegagalan Wesley Fofana mengeksekusi penalti menjadi penentu tersingkirnya Chelsea setelah kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili menggagalkan tendangan debutan Chelsea, Emmanuel Emegha.

Liverpool Menang Setelah Adu Penalti Menegangkan

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Kedua tim mencetak gol melalui titik penalti dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Chelsea unggul lebih dahulu melalui Morgan Rogers setelah Ryan Gravenberch melanggar Moises Caicedo yang sedang membawa bola menjauh dari gawang.

Liverpool kemudian menyamakan kedudukan lewat Cody Gakpo setelah Fofana melakukan handball ketika menghadapi sepak pojok Kostas Tsimikas.

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Kedua tim gagal menambah gol hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Dalam babak tersebut, Mike Penders menggagalkan tendangan Gravenberch, sedangkan Tsimikas melepaskan bola di atas mistar gawang.

Valentin Barco juga gagal setelah tendangannya membentur tiang, sementara Mamardashvili menghentikan eksekusi Emegha.

Joe Gomez kemudian memanfaatkan kegagalan Emegha sebelum Fofana melepaskan tendangan yang melambung di atas gawang, memastikan Liverpool menang 6-5.

Andoni Iraola Puji Pemain Muda Liverpool

Pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai pertandingan berlangsung seimbang dengan peluang yang terbatas bagi kedua tim.

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Editor : Efprizan
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