Jelang Manchester United vs Chelsea: Sesko Menepi hingga Januari, Bruno dan Mainoo Bawa Kabar Baik

PONTIANAK POST - Manchester United dipastikan menghadapi masalah di lini depan setelah striker Benjamin Sesko diperkirakan absen hingga Januari 2027 akibat cedera tulang kering, sementara Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo membawa kabar positif menjelang laga melawan Chelsea.

Laporan Sky Sports News menyebutkan bahwa tim medis Manchester United bersama para spesialis memilih pemulihan melalui istirahat daripada operasi untuk memastikan Sesko pulih sepenuhnya.

Benjamin Sesko Absen hingga Januari

Advertisement Sesko belum bermain sejak Manchester United menghadapi Brighton pada babak Carabao Cup, 16 September 2026, ketika masalah pada tulang keringnya kembali mengganggu.

Penyerang tim nasional Slovenia tersebut sebelumnya juga melewatkan seluruh pramusim karena cedera serupa, sehingga klub memilih pendekatan pemulihan yang lebih hati-hati.

Sesko diperkirakan baru bisa kembali pada tahun baru dan masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran pertandingan.

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Absennya Sesko menjadi persoalan bagi Manchester United karena klub kehilangan salah satu opsi penyerang tengah yang diandalkan, sedangkan Bryan Mbeumo selama musim ini juga pernah mengisi posisi tersebut.

Bruno Fernandes Kembali Masuk Perhitungan

Kabar positif datang dari kapten Bruno Fernandes yang kembali masuk dalam pertimbangan pelatih Michael Carrick menjelang pertandingan melawan Chelsea.

Sky Sports News melaporkan Fernandes menunjukkan perkembangan positif dalam latihan di Carrington setelah melakukan pembicaraan dengan Carrick pada Selasa.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Fernandes tidak dimainkan ketika Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth, menyusul kritiknya terhadap pendekatan taktik tim seusai kekalahan 1-4 dari Como di Liga Champions.

Menurut laporan tersebut, pembicaraan itu bertujuan meredakan ketegangan dan menyatukan kembali fokus pelatih serta kapten tim untuk memperbaiki performa Manchester United.