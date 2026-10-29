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Sepak Bola

AC Milan Dipermalukan Bologna 2-4, Luka Modric Akui Tim Tak Pantas Menang

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Penulis: Efprizan
Luka Modric mengakui AC Milan pantas kalah dari Bologna setelah gagal mempertahankan performa pada babak kedua. (IG@acmilan)
Luka Modric mengakui AC Milan pantas kalah dari Bologna setelah gagal mempertahankan performa pada babak kedua. (IG@acmilan)

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PONTIANAK POST - AC Milan kalah 2-4 dari Bologna pada pekan kesembilan Serie A di San Siro, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB, setelah gagal mempertahankan keunggulan 2-1 pada babak pertama.

Luka Modric mengakui AC Milan pantas menelan kekalahan setelah kehilangan kendali permainan pada babak kedua, meskipun Alphadjo Cisse mencetak dua gol sebelum turun minum.

Modric Akui AC Milan Tampil Buruk

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Modric menyebut AC Milan tampil cukup baik pada babak pertama, tetapi gagal mempertahankan performa setelah turun minum.

“Kekalahan ini berat dan tidak kami perkirakan, terutama setelah babak pertama,” kata Modric kepada Sky, sebagaimana dikutip MilanNews.

Menurut dia, AC Milan telah menunjukkan perkembangan positif di liga sebelum pertandingan tersebut, tetapi kekalahan itu menjadi hasil buruk pertama mereka di kompetisi tersebut musim ini.

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“Pada babak kedua, kami kalah dalam banyak duel,” ujarnya.

Modric juga menilai gol Bologna dari situasi bola mati menjadi titik penting yang membuat permainan AC Milan semakin sulit dikendalikan.

“Gol yang kami kebobolan dari situasi bola mati memang tidak menguntungkan, tetapi setelah itu kami mengecewakan diri sendiri,” kata Modric.

Ia kemudian menegaskan bahwa Bologna memang pantas meraih kemenangan.

Cedera Bukan Alasan bagi AC Milan

Masalah cedera menambah tantangan bagi AC Milan dalam pertandingan tersebut, termasuk Fikayo Tomori yang harus ditarik keluar saat jeda babak pertama.

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Editor : Efprizan
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