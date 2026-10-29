Jelang Derby della Madonnina AC Milan vs Inter Milan: Amorim Evaluasi Kelelahan dan Cedera Pemain

PONTIANAK POST - Pelatih AC Milan Ruben Amorim menilai kelelahan dan minimnya rotasi pemain menjadi faktor yang membuat timnya kalah 2-4 dari Bologna setelah kehilangan kendali permainan pada babak kedua, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Amorim karena AC Milan harus segera mempersiapkan diri menghadapi Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada Minggu (1/11) dini hari pukul 02.45 WIB.

Amorim Soroti Penurunan Energi AC Milan

Advertisement Dikutip dari SempreMilan, Kamis (29/10/2026), Amorim mengaku sudah melihat tanda-tanda penurunan energi pemain sejak awal pertandingan yang berlangsung di San Siro.

AC Milan sempat tertinggal setelah Samuel Mbangula membawa Bologna unggul, tetapi Alphadjo Cisse mencetak dua gol untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1 hingga babak pertama berakhir.

Situasi berubah setelah jeda ketika gol bunuh diri pemain AC Milan membuat kedudukan kembali imbang, sebelum Mbangula mencetak gol keduanya dan kemudian melengkapi hattrick untuk memastikan kemenangan Bologna 4-2.

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Dalam wawancara dengan DAZN seusai pertandingan, Amorim menyebut padatnya jadwal dan banyaknya pemain yang absen ikut memengaruhi kemampuan tim mempertahankan intensitas permainan.

“Banyak pertandingan, banyak pemain yang absen, dan sedikit kelelahan mulai terasa,” kata Amorim.

Ia juga mengungkapkan AC Milan sempat memiliki peluang menyamakan kedudukan melalui Camarda, tetapi kesempatan tersebut tidak berhasil dimanfaatkan.

Minim Rotasi Menghambat Permainan

Amorim menegaskan kekalahan dari Bologna bukan semata-mata disebabkan oleh cedera pemain, melainkan juga karena AC Milan kesulitan mempertahankan energi untuk menjalankan strategi permainan sepanjang pertandingan.

Menurut dia, keterbatasan pilihan pemain membuat rotasi sulit dilakukan secara konsisten, sehingga intensitas tekanan terhadap lawan ikut menurun.