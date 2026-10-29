Rating Pemain AC Milan vs Bologna: Estupinan Dapat Nilai 3,5, Cisse dan Jashari Bersinar Walau Kalah

PONTIANAK POST - AC Milan menelan kekalahan 2-4 dari Bologna setelah melakukan sejumlah kesalahan di lini pertahanan, dengan Pervis Estupinan dan Ramos mendapat penilaian buruk dalam evaluasi pemain yang diterbitkan SempreMilan.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim asuhan Ruben Amorim menjelang Derby della Madonnina pada Minggu dini hari WIB, sementara penampilan Christian Cisse dan Ardon Jashari menjadi sedikit sisi positif di tengah kekalahan tersebut.

Estupinan dan Ramos Jadi Sorotan

Advertisement Dalam ulasan rating pemain tersebut, Estupinan memperoleh nilai 3,5 dari skala penilaian yang digunakan media tersebut, terendah di antara pemain AC Milan yang mendapat nilai.

Bek tersebut dinilai melakukan sejumlah kesalahan dalam mengantisipasi pergerakan pemain Bologna, termasuk ketika gagal mengikuti pergerakan Zortea pada proses gol pertama tim tamu.

Estupinan juga dinilai kehilangan penjagaan terhadap lawan di tiang jauh pada babak kedua sehingga Bologna memperoleh peluang berbahaya.

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Ramos mendapat nilai 4,5 setelah dinilai kurang meyakinkan sejak awal pertandingan, kesulitan memenangi duel, dan gagal memberikan kontribusi optimal dalam kombinasi permainan bersama rekan setimnya.

Selain kedua pemain tersebut, Koni De Winter memperoleh nilai 5 karena kesalahan dalam penempatan posisi pada gol pertama Bologna dan pelanggaran yang berujung tendangan bebas untuk gol kedua tim tamu.

Matteo Gabbia tidak tercantum dalam susunan pemain yang dinilai pada laporan tersebut, sedangkan Fikayo Tomori memperoleh nilai 6,5 sebelum ditarik keluar pada akhir babak pertama karena cedera.

Cisse dan Jashari Jadi Sisi Positif

Christian Cisse menjadi pemain AC Milan dengan nilai tertinggi, yakni 7, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan versi SempreMilan.

Cisse mencetak dua gol dengan penyelesaian yang dinilai baik, sementara kemampuannya menemukan ruang di area serangan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian positif.