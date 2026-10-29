Laga Tandang Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Batal, Erick Prioritaskan Keselamatan Pemain

PONTIANAK POST - Laga tandang Timnas Indonesia melawan Yordania pada FIFA Match Day November 2026 terancam batal akibat situasi keamanan di Timur Tengah yang belum menentu, sementara PSSI memprioritaskan keselamatan pemain dan menyiapkan keputusan dalam satu hingga dua hari.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (28/10/2026), setelah menghadiri gala premier film dokumenter Timnas Indonesia, The Longest Wait.

PSSI Pantau Situasi Keamanan

Advertisement Menurut Erick, kondisi di Timur Tengah masih mengkhawatirkan sehingga PSSI belum dapat memastikan pertandingan melawan Yordania tetap berlangsung sesuai rencana.

“Memang situasi di Timur Tengah ini menjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Kemarin Yordania saja baru menyerang Suriah setelah penyerangan di sebuah rumah ibadah. Ya, ini cukup prihatin kita,” kata Erick, dikutip dari ANTARA.

Pertandingan tersebut semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Amman, Yordania, pada 13 November 2026 sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

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Erick menegaskan, keputusan mengenai pertandingan akan mempertimbangkan perkembangan keamanan dan keselamatan seluruh pemain Timnas Indonesia.

“Kami masih menunggu security issue dari polemik yang terjadi di sana. Apalagi kita lihat kan beberapa negara juga dalam situasi yang tidak pasti di Timur Tengah. Safety pemain kita harus prioritaskan,” ujarnya.

PSSI Siapkan Keputusan dalam Dua Hari

PSSI juga belum menemukan lawan alternatif apabila pertandingan melawan Yordania tidak dapat dilaksanakan.

Erick mengatakan federasi akan menentukan langkah selanjutnya dalam satu hingga dua hari, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah untuk memastikan keselamatan pemain.

“Ini yang mungkin ya satu sampai dua hari ke depan kita harus ambil keputusan seperti apa. Yang pasti, tentu kita harus bekerja sama antara pemerintah, memastikan keselamatan pemain tentu,” kata Erick.