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Sepak Bola

Fans Ronaldo Pasti Bangga! CR7 Ungguli Messi dalam Voting Ballon d’Or Sepanjang Masa

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali menjadi sorotan setelah CR7 mengungguli rival abadinya dalam voting BOAT untuk memilih musim Ballon d’Or terbaik sepanjang masa versi penggemar. (Ballon d’Or)
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali menjadi sorotan setelah CR7 mengungguli rival abadinya dalam voting BOAT untuk memilih musim Ballon d’Or terbaik sepanjang masa versi penggemar. (Ballondor)

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PONTIANAK POST – Cristiano Ronaldo mengungguli Lionel Messi dalam pemilihan Ballon d’Or of All Time (BOAT), sebuah jajak pendapat yang mengajak penggemar menentukan musim kemenangan Ballon d’Or paling berkesan sepanjang sejarah.

Hasil resmi yang diumumkan melalui situs Ballon d’Or menempatkan pencapaian Ronaldo pada 2008 di posisi pertama, sementara Messi edisi 2012 berada di urutan kedua.

Hasil ini bukan penetapan pemain terbaik sepanjang masa secara mutlak. BOAT merupakan pemungutan suara publik untuk memilih musim terbaik dari para legenda yang pernah meraih Ballon d’Or.

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Musim 2007/2008 Jadi Titik Puncak Ronaldo

Pilihan penggemar terhadap Ronaldo tidak lepas dari performa gemilangnya bersama Manchester United pada musim 2007/2008.

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Saat itu, pemain asal Portugal tersebut mencetak 42 gol di seluruh kompetisi dan menjadi salah satu sosok penting di balik keberhasilan klub meraih gelar Liga Inggris serta Liga Champions.

Di kompetisi domestik, Ronaldo membukukan 31 gol di Premier League. Ketajamannya mengantarkan ia meraih Sepatu Emas liga, sekaligus memperlihatkan perkembangan dari pemain sayap berbakat menjadi mesin gol yang ditakuti lawan.

Kontribusinya juga terasa di Eropa. Ronaldo mencetak gol dalam final Liga Champions melawan Chelsea. Manchester United akhirnya keluar sebagai juara setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 dan ditentukan melalui adu penalti.

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Messi 2012 di Posisi Kedua

Messi harus puas menempati peringkat kedua lewat musim Ballon d’Or 2012. Tahun tersebut dikenang karena produktivitas luar biasa penyerang Argentina itu, yang mencetak 91 gol sepanjang tahun kalender: catatan bersejarah dalam sepak bola.

Persaingan keduanya kembali terlihat dalam daftar sepuluh besar. Ronaldo menempatkan empat edisi kemenangannya, yakni 2008, 2017, 2016, 2014, dan 2013, sedangkan Messi mengisi posisi melalui edisi 2012, 2023, 2015, 2011, dan 2009.

Daftar 10 Besar Voting BOAT

Berikut hasil pemilihan berdasarkan musim kemenangan Ballon d’Or:

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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