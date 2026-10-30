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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Villarreal vs Espanyol di Liga Spanyol: Ketika Burung Parkit Sedang Sakit

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Penulis: Efprizan
Villarreal mengandalkan Georges Mikautadze untuk membongkar pertahanan Espanyol dalam lanjutan La Liga di Estadio de la Cerámica. (IG@georgesmkd)
Villarreal mengandalkan Georges Mikautadze untuk membongkar pertahanan Espanyol dalam lanjutan La Liga di Estadio de la Cerámica. (IG@georgesmkd)

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PONTIANAK POST - Villarreal menjamu Espanyol pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 dengan modal dua kemenangan beruntun, sementara tim tamu datang di tengah krisis performa dan pergantian pelatih.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Estadio de la Cerámica, Sabtu (31/10/2026) pukul 03.00 WIB.

Isu paling menonjol menjelang pertandingan adalah pemecatan Manolo González setelah Espanyol tersingkir dari Copa del Rey oleh klub divisi keempat, Sestao, dengan skor 4-3.

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Situasi tersebut membuat Periquitos (burung parkit), julukan Espanyol, harus menjalani pertandingan dengan Sergio García sebagai pelatih sementara.

Krisis Espanyol dan Rekor Pertemuan Jadi Sorotan

Villarreal berada di peringkat ke-10 dengan 12 poin dari 10 pertandingan, sedangkan Espanyol menempati posisi ke-18 dengan delapan poin.

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Villarreal memiliki modal positif setelah mengalahkan Valencia 2-1 di La Liga dan Manacor 5-0 di Copa del Rey.

Sebaliknya, Espanyol menelan lima kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kekalahan dari Sestao menjadi persoalan besar bagi klub karena berujung pada berakhirnya masa jabatan Manolo González.

Sergio García dipercaya menangani tim untuk pertandingan ini, sementara pelatih baru Eder Sarabia menjalani hukuman skorsing.

Villarreal memenangi tujuh pertemuan terakhir melawan Espanyol di La Liga, sebuah catatan yang memperkuat posisi tuan rumah sebagai favorit.

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Editor : Efprizan
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