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Sepak Bola

Prediksi Skor Persebaya vs Persijap di BRI Super League: Bernardo Tavares Waspadai Serangan Balik

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyiapkan strategi terbaik untuk membawa Bajul Ijo meraih hasil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara. (ILEAGUE)
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyiapkan strategi terbaik untuk membawa Bajul Ijo meraih hasil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara. (ILEAGUE)

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PONTIANAK POST – Persebaya Surabaya akan menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Bajul Ijo untuk melanjutkan momentum positif, sementara tim tamu berjuang keluar dari dasar klasemen.

Persebaya Punya Modal Kemenangan

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Mengacu pada I.League, Persebaya datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

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Pelatih Bernardo Tavares tetap meminta anak asuhnya waspada. Ia menilai Persijap berpotensi menerapkan pertahanan rapat dan mengandalkan serangan balik untuk mengejutkan tuan rumah.

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Kesabaran dalam membongkar pertahanan lawan menjadi faktor penting. Persebaya perlu menjaga akurasi penyelesaian akhir agar peluang yang tercipta tidak terbuang sia-sia.

Persijap Berburu Poin di Surabaya

Persijap Jepara menghadapi tantangan berat setelah mengawali musim dengan enam kekalahan beruntun.

Meski demikian, hasil imbang 1-1 melawan Java United pada pekan sebelumnya memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Laskar Kalinyamat.

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Dalam sumber yang sama, pelatih Juan Cortes menegaskan pentingnya pertahanan yang rapat, penguasaan bola, dan efektivitas memanfaatkan peluang.

Persijap juga menghadapi persoalan kebugaran karena empat pemain masih menjalani pemulihan cedera. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pilihan strategi tim tamu.

Rekor Pertemuan dan Prediksi Skor

Berdasarkan statistik, kedua tim sama-sama mengantongi satu kemenangan dalam dua pertemuan terakhir.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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