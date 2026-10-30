Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05 di Bundesliga: Misi Bangkit Usai Tersingkir di DFB Pokal

PONTIANAK POST - Mainz 05 menghadapi SV Elversberg pada pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027 dengan modal rekor tandang sempurna di liga, meski kedua tim sama-sama baru tersingkir dari DFB Pokal.

Pertandingan berlangsung di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Jumat (30/10/2026) pukul 20.30 waktu Jerman atau Sabtu (31/10/2026) pukul 02.30 WIB.

Mainz datang dengan catatan tiga kemenangan tandang di Bundesliga musim ini, sedangkan Elversberg berusaha menghentikan tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Advertisement Kedua klub sama-sama mengoleksi 10 poin dari tujuh pertandingan, dengan Mainz menempati peringkat ketujuh dan Elversberg di posisi kedelapan.

Mainz Punya Modal Kuat di Laga Tandang

Mainz memiliki keunggulan dari konsistensi permainan ketika tampil di kandang lawan.

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Dalam tiga kemenangan tandang Bundesliga musim ini, Mainz mencetak 10 gol, hanya kebobolan tiga kali, dan dua kali mencatatkan clean sheet.

Namun, performa terbaru pasukan Urs Fischer sedang mengalami penurunan setelah kalah 2-3 dari Werder Bremen di Bundesliga dan 0-2 dari VfL Bochum di DFB Pokal.

Elversberg juga menghadapi situasi serupa setelah kalah 0-4 dari RB Leipzig di Bundesliga dan 0-2 dari Darmstadt 98 di DFB Pokal.

Menariknya, Elversberg sebenarnya mencatatkan 26 tembakan dan 18 tendangan sudut ketika menghadapi Darmstadt, tetapi gagal mencetak gol.

Data tersebut disampaikan melalui laporan resmi klub Elversberg yang menyoroti persoalan efektivitas penyelesaian akhir sebagai pekerjaan rumah Vincent Wagner.