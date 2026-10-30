Prediksi Skor dan Lineup Java United vs Bhayangkara FC: Patahkan Rekor Tak Terkalahkan The Guardian

PONTIANAK POST - Java United menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10/2026) pukul 15.30 WIB (live Indosiar), dengan misi menghentikan catatan tak terkalahkan tim tamu.

Pertandingan ini mempertemukan Java United yang berada di peringkat ke-13 dengan tujuh poin dan Bhayangkara FC di posisi kedelapan dengan 11 poin dari tujuh pertandingan.

Advertisement The Guardian datang dengan catatan belum terkalahkan dalam tujuh laga, sedangkan Java United berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperbaiki posisi klasemen.

Dua Pemain Andalan Bhayangkara FC Absen

Persoalan utama Bhayangkara FC menjelang pertandingan ini adalah absennya dua pemain penting, Jefferson Brenes dan Allano Lima.

Advertisement Brenes harus absen akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Madura United, sedangkan Allano menjalani hukuman larangan bermain tiga pertandingan dari Komisi Disiplin PSSI.

Kehilangan keduanya menjadi tantangan bagi Oscar Bruzon karena kedua pemain memiliki kontribusi penting dalam membangun serangan.

Bhayangkara juga perlu memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir setelah bermain imbang tanpa gol melawan PSM Makassar.

Sebaliknya, Java United memiliki pekerjaan rumah di lini pertahanan karena selalu kebobolan dalam lima pertandingan terakhir, sebagaimana disoroti Bola.net.

Pernyataan Fabio Lefundes dan Oscar Bruzon

Pelatih Java United, Fabio Lefundes, meminta anak asuhnya bermain lebih agresif dan disiplin untuk mengamankan kemenangan.