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Sepak Bola

Prediksi Skor Villarreal vs Espanyol di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Diunggulkan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Para pemain Villarreal larut dalam kegembiraan usai mencetak gol ke gawang Manacor pada laga putaran pertama Copa del Rey di Stadion Na Capellera, Manacor, Spanyol, Selasa (27/10/2026) waktu setempat. (VILLARREAL)
Para pemain Villarreal larut dalam kegembiraan usai mencetak gol ke gawang Manacor pada laga putaran pertama Copa del Rey di Stadion Na Capellera, Manacor, Spanyol, Selasa (27/10/2026) waktu setempat. (VILLARREAL)

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PONTIANAK POST – Villarreal akan menjamu Espanyol dalam lanjutan pekan ke-11 LaLiga Spanyol 2026/2027 di Estadio de la Cerámica, Jumat (30/10/2026) pukul 21.00 waktu setempat atau Sabtu (31/10/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Villarreal untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Sementara itu, Espanyol datang dengan ambisi mencuri poin demi menjauh dari zona degradasi.

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Villarreal Punya Keuntungan Bermain di Kandang

Berdasarkan data resmi LaLiga, Villarreal menempati peringkat ke-10 dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan.

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Tim berjuluk Kapal Selam Kuning tersebut sudah mencatatkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan.

Produktivitas mereka juga cukup menjanjikan dengan torehan 15 gol dan 14 kali kebobolan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Villarreal. Mereka berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk menekan pertahanan Espanyol.

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Kualitas lini serang dan kemampuan menguasai permainan bisa menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk mengamankan kemenangan.

Espanyol Berjuang Keluar dari Zona Bawah

Di kubu seberang, Espanyol menghadapi tantangan lebih berat. Mereka berada di peringkat ke-18 dengan delapan poin dari 10 pertandingan.

Catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan memperlihatkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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