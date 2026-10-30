Prediksi Skor dan Lineup Persebaya Vs Persijap di BRI Super League: Bajul Ijo Diunggulkan

PONTIANAK POST - Persebaya Surabaya menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB (live Indosiar), dengan peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.

Bajul Ijo membawa modal kemenangan 3-1 atas Madura United, sedangkan Persijap masih berjuang keluar dari papan bawah setelah bermain imbang 1-1 melawan Java United.

Persebaya Diunggulkan, Persijap Berusaha Bangkit

Advertisement Persebaya saat berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin, sedangkan Persijap menempati posisi ke-18 alias dasar klasemen dengan satu poin.

Persebaya mencatat tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan, sementara Persijap belum pernah menang dengan catatan satu imbang dan enam kekalahan.

Meski demikian, Persijap memiliki modal dari pertemuan terakhir kedua tim setelah menang 3-1 pada Februari 2026, sedangkan Persebaya pernah menang 4-0 saat bermain di GBT pada Desember 2025.

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Rotasi Pemain Jadi Perhatian Bernardo Tavares

Persoalan kebugaran menjadi isu penting bagi Persebaya karena mereka hanya memiliki jeda empat hari setelah mengalahkan Madura United.

Pelatih Bernardo Tavares membuka kemungkinan rotasi untuk menjaga kondisi pemain, tetapi keputusan akhir bergantung pada hasil evaluasi latihan.

"Jadwal yang padat membuat kami harus benar-benar memperhatikan kondisi pemain. Ada posisi yang memungkinkan untuk kami rotasi, tetapi ada juga posisi yang pilihannya terbatas karena beberapa pemain belum siap tampil," kata Tavares dalam konferensi pers, Kamis (29/10), seperti dikutip situs resmi Persebaya.

Tavares juga memperingatkan timnya agar tidak meremehkan Persijap yang berpotensi bermain dengan pertahanan rendah dan mengandalkan serangan balik.

Di sisi lain, gelandang Francisco Rivera menjadi perhatian setelah pulih secara bertahap dari cedera yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan.