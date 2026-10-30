Prediksi Skor dan Lineup Le Havre Vs PSG di Liga Prancis: Misi Les Parisiens Pertahankan Puncak

PONTIANAK POST - Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi tuan rumah Le Havre pada pekan kesembilan Liga Prancis di Stade Océane, Sabtu , 31 Oktober 2026 pukul 01.00 WIB, dengan misi mempertahankan posisi puncak klasemen meski kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera.

PSG datang dengan modal delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Le Havre belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga musim ini.

PSG di Puncak, Le Havre Terpuruk

Advertisement Berdasarkan data klasemen menjelang pertandingan, PSG memimpin Ligue 1 dengan 17 poin, sementara Le Havre berada di posisi ke-18 dengan dua poin.

Le Havre menelan empat kekalahan beruntun dan kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan liga terakhir.

Sebaliknya, kemenangan 2-0 atas Lyon membawa PSG ke puncak klasemen sekaligus memperpanjang tren positif mereka.

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Namun, pelatih Luis Enrique harus mengatasi persoalan absennya sejumlah pemain penting, termasuk Ousmane Dembélé, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, dan Nuno Mendes.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena PSG harus menjaga konsistensi permainan di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Pernyataan Didier Digard dan Luis Enrique

Pelatih Le Havre Didier Digard meminta anak asuhnya tetap percaya diri saat menghadapi PSG yang berstatus pemuncak klasemen.

"Melawan PSG, hal terpenting adalah percaya bahwa kita bisa melakukannya karena itulah dasar dari setiap keberhasilan," kata Digard dalam konferensi pers prapertandingan, Kamis (29/10/2026), seperti dikutip Foot Normand.

Digard juga menyoroti persoalan mental dan kurangnya keyakinan yang membuat timnya kesulitan meraih hasil positif pada awal musim.