Prediksi Skor dan Lineup Nice Vs Rennes di Liga Prancis: Les Rouge et Noir Bidik Kemenangan Tandang

PONTIANAK POST - OGC Nice menghadapi Stade Rennais pada pekan kesembilan Liga Prancis di Allianz Riviera, Jumat (30/10/2026) malam waktu setempat, dengan perhatian tertuju pada ketajaman lini depan Rennes dan upaya tuan rumah mempertahankan tren positif.

Pertandingan yang semula dijadwalkan Sabtu dimajukan menjadi Jumat pukul 19.00 waktu Prancis atau Sabtu (31/10/2026) pukul 01.00 WIB, berdasarkan pengumuman resmi Ligue 1 dan OGC Nice.

Les Rouge et Noir, yang berarti Si Merah dan Hitam (julukan Rennes). datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Strasbourg, sedangkan Nice baru saja mengalahkan Brest 2-1 setelah membukukan tiga kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir.

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Rennes menempati posisi kedua klasemen dengan 16 poin dari delapan pertandingan, sementara Nice berada di peringkat ke-10 dengan 11 poin.

Rennes telah mencetak 18 gol dalam delapan laga liga, tetapi catatan tandang mereka menjadi pekerjaan rumah karena belum menang dalam empat pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi.

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Rennes juga selalu mencetak gol dalam lima pertemuan terakhir melawan Nice di Liga Prancis.

Di sisi lain, Nice mulai memperbaiki performa setelah melewati empat pertandingan awal tanpa kemenangan dan kini berpeluang memperpanjang catatan positif di kandang.

Pantaloni Waspadai Perubahan Formasi Rennes

Pelatih Nice, Olivier Pantaloni, menilai Rennes memiliki intensitas tinggi dan mampu memberikan tekanan besar kepada lawan.

Dalam pernyataan prapertandingan yang dimuat situs resmi OGC Nice, Pantaloni mengatakan timnya harus menjaga ketenangan dan kualitas teknik ketika menghadapi tekanan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa Rennes mengubah pendekatan permainan dalam dua pertandingan terakhir, dari empat bek menjadi lima bek.