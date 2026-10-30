Prediksi Skor dan Lineup Lille Vs Lens di Liga Prancis: Tim Verdonk Awasi Thauvin di Derby Du Nord

PONTIANAK POST - Derby Du Nord antara Lille dan Lens di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Sabtu (31/10/2026) dini hari pukul 03.05 WIB, akan berlangsung tanpa kehadiran suporter tim tamu setelah RC Lens memutuskan menutup alokasi tiket pendukungnya.

Keputusan tersebut diambil Lens menyusul insiden penggunaan perangkat piroteknik (flare) oleh pendukungnya saat menghadapi Club Brugge di Liga Champions, yang berpotensi membuat klub menerima sanksi tambahan dari UEFA.

Lille berada di posisi ketiga klasemen dengan 15 poin, sedangkan Lens menempati peringkat ketujuh dengan 13 poin.

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Lille datang dengan catatan tiga pertandingan liga tanpa kekalahan, tetapi dua laga terakhir melawan Brest dan AS Monaco berakhir imbang 1-1.

Sebaliknya, Lens sedang menanjak setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Prancis, termasuk kemenangan 2-1 atas Paris FC pada pertandingan sebelumnya.

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Sports Mole menyoroti peluang Lille kembali ke jalur kemenangan di kandang, sekaligus potensi Lens memberikan perlawanan melalui performa kolektif dan produktivitas Florian Thauvin.

Kapten Lille, Benjamin André, mengakui Thauvin menjadi ancaman penting bagi pertahanan timnya karena sedang berada dalam periode permainan yang bagus.

"Dia pemain hebat dan sedang berada dalam periode karier yang sangat baik, sehingga tentu menjadi ancaman bagi kami," kata André dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip media lokal Le Petit Lillois.

André juga mengingatkan bahwa kekuatan Lens tidak hanya bertumpu pada satu pemain, melainkan organisasi dan semangat kolektif tim.

Ancelotti dan Cahuzac Bicara soal Derby

Pelatih Lille, Davide Ancelotti, menyebut pertandingan melawan Lens memiliki arti khusus bagi klub dan pendukungnya.