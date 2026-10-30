Prediksi Skor dan Lineup Konyaspor Vs Galatasaray di Liga Turki: Osimhen Incar Gol Lagi

PONTIANAK POST - Galatasaray bertandang ke markas Konyaspor pada pekan ke-10 Liga Turki dengan modal kemenangan atas Fenerbahce, tetapi harus menghadapi tuan rumah yang mulai memperlihatkan pertahanan solid di kandang sendiri.

Pertandingan Konyaspor vs Galatasaray berlangsung di Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 20.00 waktu Turki atau Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 00.00 WIB.

Galatasaray datang sebagai pemuncak klasemen dengan 22 poin dari sembilan pertandingan, sedangkan Konyaspor berada di peringkat ke-14 dengan delapan poin.

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Galatasaray sedang berada dalam tren positif setelah mengalahkan Fenerbahce 2-1 pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan tiga kemenangan beruntun Galatasaray di semua kompetisi, sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen.

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Victor Osimhen menjadi perhatian setelah mencetak dua gol dalam kemenangan atas Fenerbahce, sehingga penyerang asal Nigeria itu diperkirakan kembali menjadi tumpuan lini depan.

Namun, Konyaspor tidak bisa dipandang sebelah mata karena memenangi pertandingan terakhir dengan skor 2-0 atas Genclerbirligi.

Konyaspor juga tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir dan selalu mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut.

Catatan itu menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menghadapi ketajaman lini serang Galatasaray.

Abdülkerim Bardakcı Absen, Okan Buruk Ingatkan Tim

Isu penting dari kubu Galatasaray adalah absennya kapten Abdülkerim Bardakcı karena menjalani hukuman kartu, sebagaimana disampaikan dalam laporan resmi klub menjelang pertandingan.