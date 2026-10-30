Jelang Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris: Michael Carrick Tegaskan Bruno Tetap Kapten

PONTIANAK POST - Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United di tengah ketegangan internal setelah gelandang Portugal itu sempat dicadangkan menyusul kritik terhadap taktik sang pelatih.

Carrick menegaskan tidak ada persoalan yang perlu diperpanjang dan dirinya bersama Fernandes siap melanjutkan pekerjaan untuk memperbaiki performa Manchester United.

Pernyataan tersebut disampaikan Carrick dalam konferensi pers, Kamis, 29 Oktober 2026, menjelang pertandingan Manchester United melawan Chelsea pada lanjutan Premier League, Sabtu.

Advertisement Carrick Tegaskan Fernandes Tetap Kapten MU

Hubungan Carrick dan Fernandes menjadi sorotan setelah sang gelandang tidak masuk starting XI ketika Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth, Minggu lalu.

Keputusan tersebut diambil setelah Fernandes menyampaikan kritik terhadap pendekatan taktik Carrick seusai kekalahan Manchester United dari Como di Liga Champions pekan sebelumnya.

Sky Sports melaporkan keduanya telah menggelar pembicaraan untuk menyelesaikan perbedaan pada Selasa.

Carrick sebelumnya menyebut pencadangan Fernandes merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan sepak bola dan kembali menegaskan sikap tersebut dalam konferensi pers.

"Itu keputusan untuk pertandingan, hanya itu," kata Carrick.

Dia juga menegaskan tidak memiliki masalah dengan komitmen Fernandes terhadap klub.

"Bruno sepenuhnya berkomitmen kepada klub sepak bola ini, saya tidak memiliki masalah dengan itu dan kami akan melangkah maju," ujarnya.