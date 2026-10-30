Prediksi Skor Liga Inggris Pekan Ini: Manchester United Menang, Liverpool vs Arsenal Potensi Imbang

PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur diprediksi menang telak 3-0 atas Crystal Palace, sedangkan Liverpool dan Arsenal diperkirakan bermain imbang 1-1 dalam rangkaian pertandingan Premier League akhir pekan ini.

Prediksi tersebut disampaikan jurnalis sepak bola Lewis Jones, yang dikenal dengan nama Jones Knows, melalui analisis pertandingan dan statistik yang dipublikasikan Sky Sports, Kamis (29/10/2026).

Dari sembilan pertandingan yang dianalisis, Tottenham menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan, sementara Manchester United dan Newcastle United dinilai menghadapi tantangan berat.

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Jones Knows menilai Tottenham mulai menunjukkan perkembangan positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di bawah asuhan Roberto De Zerbi.

Perbaikan tersebut terlihat dari organisasi pertahanan dan meningkatnya kepercayaan diri para pemain setelah sejumlah rekrutan baru mulai beradaptasi.

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Sejak De Zerbi menangani Tottenham, klub London Utara itu mencatat rata-rata hanya 1,03 expected goals against (xGA) per 90 menit di Premier League.

Menurut analisisnya, hanya Arsenal yang memiliki catatan pertahanan lebih baik dalam periode tersebut.

Sebaliknya, Crystal Palace sedang menghadapi persoalan konsistensi di lini belakang setelah kebobolan minimal dua gol dalam 12 dari 14 pertandingan terakhirnya di Premier League.

Kondisi tersebut membuat Tottenham diprediksi mampu meraih kemenangan 3-0, sekaligus menjadi pilihan utama Jones Knows dalam analisis pekan ini.

Liverpool vs Arsenal Diprediksi Berakhir Imbang

Pertandingan Liverpool melawan Arsenal menjadi salah satu duel paling menarik pada akhir pekan ini.